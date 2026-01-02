◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１９９６年以来３０年ぶり史上最多１５度目の総合優勝を目指す中大が３区でトップに立ち、４区に突入した。本間颯（はやて、３年）が１時間８秒（速報値）で３区で２年連続となる区間賞を獲得した。１１キロ手前で城西大の小林竜輝（２年）を捉えると、１３キロ付近でリー