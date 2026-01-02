第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われている。3区を終えて30年ぶり総合優勝を目指す中央大がリードする展開。3連覇を狙う青学大は苦しいレースとなっている。青学大は1区の小河原陽琉（2年）が区間16位とまさかの出遅れ。2区の飯田翔大（2年）が11位、3区の宇田川瞬矢（4年）で8位まで浮上したが、前は遠い。トップを快走する