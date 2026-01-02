◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）４年連続５４回目の大東大を突然のハプニングが襲った。３区を走った１年生・菅崎大翔はゴールを前にふらつきながら、松浦輝仁（２年）の待つ中継所を目指していたが、残り数メートルで転倒。レースが続行できるか心配な状況となったが、すぐに立ち上がると、よろめきながら