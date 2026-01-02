◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）３区は、２位でタスキを受けた中大の本間颯（はやて、３年）が１０・７キロ付近で城西大の小林竜輝（２年）を抜き、１位で平塚中継所を通過した。優勝候補とされる「４強」の一角がトップに浮上した。４位でスタートした駒大の帰山侑大（ゆうだい、４年）は、トップと１分７