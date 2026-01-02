世界で最も体重が重い人物としてギネスブックに記録されたメキシコの男性が亡くなった。昨年12月30日（現地時間）、英紙デイリー・メールは「世界で最も太った人」記録保持者であるフアン・ペドロ・フランコさん（41）が、同24日に腎臓感染に関連した合併症で亡くなったと報じた。フランコさんは2017年、体重594．8キロでギネス記録に登録された。体重は最高で約606キロにまで達した。当時、重度の肥満のため自力で動くことができ