〈スポーツバッグから出てきたのは“19歳女性のバラバラ死体”…「クスリ漬け」にされた彼女に何が起きた（海外の事件・平成23年）〉から続く19歳女性の遺体から検出された大量の薬物、そして「生きたまま切り刻まれた」という衝撃的な証言。警察は人身売買組織の関与を疑い、2人の男を殺害容疑で逮捕する。しかし……。今なお真相が闇に包まれた古今東西81のコールドケースを扱った文庫『読んで震えろ！世界の未解決ミステリ