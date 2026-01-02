「腕時計」ならぬ、指輪サイズの「指時計」が人気を博している。【画像】カシオの前代未聞すぎる「指時計」の写真をすべて見るG-SHOCKなどを手掛けるカシオ計算機（以下、カシオ）が2024年12月、通常モデルの「約10分の1」という極小サイズの時計「CRW-001」を発売するや否や大反響を呼んだ。国内外で品薄状態が続き、2025年10月に新色を発売、同11月にはG-SHOCKブランドの指時計も発売した。スマホ全盛の時代に、腕時計よりも