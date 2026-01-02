公明党の斉藤鉄夫代表は2日、東京都内で街頭演説し、党が掲げる中道政治の実現を訴えた。「中道の旗に集う与野党の方々を結集し、新しい政治をつくる」と強調した。「26年続いた自民党との協力関係を白紙に戻し、野党として出発した。原点に返って日本の政治を進め、大きく変革していきたい」とも語った。公明は、秋の党大会までに「中道改革ビジョン」を策定する方針。外交・安全保障政策や政治改革、社会保障など五つのテー