〈カシオの前代未聞すぎる「指時計」とは何か？ 『腕時計』でも『電卓』でもない、ルーツになった“意外過ぎる商品”〉から続くカシオ計算機（以下、カシオ）は2025年11月「G-SHOCK nano」として「DWN-5600」を発売した。1987年発売の名機「DW-5600」をベースに指輪サイズへと縮小、極小ながら20気圧防水も耐衝撃構造も備えたまごうことなきG-SHOCKだ。【衝撃画像】え、こんなに小さいの…？ 「史上最小のG-SHOCK」をじっくり見