コカ・コーラシステムは、製造現場でAIによる節水とロス削減に挑む。コカ・コーラ製品の原液を製造する日本コカ・コーラ守山工場（滋賀県守山市）に、米国のスタートアップ企業Laminar（ラミナー）社の先進技術を導入して実証実験を行う。2026年に導入に向けた準備を行い、27年に導入・実証実験を予定している。海外のコカ・コーラでは、25年9月にフランスの原液製造工場でラミナー社の技術を導入したパイロット試験を開始し10％程