天乃屋は1月12日、揚米菓「歌舞伎揚 瑞夢」から七種類の福を呼ぶ食材を使用した「七福梅味」を期間限定で発売して、新たな年の始まりや受験応援に好適なものとして訴求する。「縁起の良い夢」という意味を持つ「瑞夢」は、生地を揚げる直前にサッと霧吹きする「水吹きフライ製法」を導入して、煎餅の表面全体に細かなひび割れをつくり花が咲いたような仕上がりが特徴となっている。「七福梅味」は、この花が咲いたような仕上