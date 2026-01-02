Á´¹â2.65m¤Î±ØÅÁ¥µ¥Ý¡¼¥È¼ÖÎ¾¡ÖÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡×¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÂè102²óÂç²ñ¤¬¡¢2026Ç¯1·î2Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¼ÖÎ¾¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥è¥¿¤Ïº£²ó¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÖÎ¾¤ò¡ÈÅÅÆ°²½¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú³Î¤«¤Ë°ÛÍÍ¤ÊÂ¸ºß´¶¡ª¡ÛÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¼ÖÎ¾¤¿¤Á¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ËËÜÂç²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦Âç²ñËÜÉô¼Ö¤òÌ³¤á¤ëºÇ¹âµéSUV¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤ÎFCEV¡ÊÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢FCEV¡¢BEV