犬のため息 人も犬も、通常の呼吸の際に鼻を使うこともあれば口を使うこともあります。そういう点では、人と犬の呼吸は似ていると言えるでしょう。しかし人と犬では、ため息のつき方が異なります。 人のため息は溜めた息を口から吐き出しますが、犬のため息は鼻から吐き出されます。不規則で深く、または強く吐き出される鼻息が、犬のため息に相当します。そのため、ため息は「ふんっ」に近いような音に聞こえることが多いです