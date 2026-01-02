J２の北海道コンサドーレ札幌は１月２日、高嶺朋樹がJ１の名古屋グランパスへ2026年２月１日から６月30日まで期限付き移籍することを発表した。北海道出身の28歳。これまで札幌のほか、柏やベルギーのコルトレイクでプレーし、25年に札幌の復帰していたMFは、クラブの公式サイトを通じて以下のようにコメントした。 「パートナー企業の皆さま、サポーターの皆さま、１年間応援していただきありがとうございました。このた