廣瀬が壁にぶつかった2025年シーズンを振り返った(C)産経新聞社今季は序盤こそ1軍で手応えをつかみながらも、2軍降格や失策の増加など、思い描いた右肩上がりの成長曲線とはいかなかった。ソフトバンクの廣荑隆太は「年間通して結果を出す難しさ」を痛感したと語る。守備でのつまずき、修正できなかった悔しさをどう受け止め、次につなげようとしているのか。率直な胸の内を聞いた。【動画】日本球界で異彩を放つか台湾