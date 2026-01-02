大東建託は、福岡県居住の20歳以上の男女3万4269人を対象に「住み続けたい街（駅）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街（駅）ランキング2025＜福岡県版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答（一部2020年の回答を含む）をもとに集計しています。本記事では、福岡県民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキングを紹介します。【20位までの全ランキング結果を見る】2位：薬院大通駅／評点7