歌舞伎俳優の市川團十郎が１日、日本テレビ系「オトナが階段のぼる」で、人生初の地下鉄乗車に挑戦した。團十郎は「地下鉄とか在来線、全く乗ったことがない。１人で電車は全く乗れてない」と言い、「神保町に行きたい。本屋さんが多いから歌舞伎の本を見たい」と、母校の堀越高校の最寄り駅・丸ノ内線の中野坂上駅から神保町へ向かうことに。だが、案の定、切符売り場で混乱。路線図を見たところ、赤坂見附で乗り換えたいが