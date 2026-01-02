「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）３連覇を狙う青学大は３区を終えても首位と３分１６秒差の８位と苦しい展開が続いている。３区の宇田川瞬矢（４年）から序盤からペースを上げていき、３人を抜いた。１区で当日変更で起用した昨年１０区区間賞の小河原陽琉（２年）がまさかの１６位に沈み、トップの国学院大から１分１９秒差で２区に。当日変更で２区に投入された飯田翔大（２年）が５人抜きの力走