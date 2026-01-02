迫る老後生活に備え、NISAを利用して資産形成をしようと考えている方もいるでしょう。しかし、「金融知識を持っていない」「貯蓄がない」という不安を抱えている方もいるかもしれません。本記事では、年収1000万円・50歳独身の方が定年までの10年間で1000万円貯められるのかをシミュレーションしてみます。老後2000万円問題に備えるためにはいくらくらい必要なのかも、あわせて解説しますので、ぜひ参考にしてください。