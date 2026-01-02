「小説家になろう」年間ランキング総合1位（2022年8月31日時点）、シリーズ累計100万部を突破した話題作『魔術師クノンは見えている』が、2026年1月よりTOKYO MX、BS朝日、ＷＯＷＯＷにて放送スタートする。物語の主人公は、生まれつき目の見えない少年・クノン。水魔術を武器に"自分の目を創る"という前代未聞の挑戦に挑み、驚異的な速度で才能を開花させていく。そんな異才の少年・クノン役を演じるのは、凛とした透明感と柔らか