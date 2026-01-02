【モデルプレス＝2026/01/02】タレントの峯岸みなみが2026年1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。親戚にあたるアイドルとの2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】33歳元AKB「血縁関係強い」親戚の人気男性アイドルと2ショット◆峯岸みなみ、M!LK佐野勇斗と2ショット峯岸は「なんと紅白の裏側で親戚（スーパーアイドル）に会えたのでちゃっかりお写真撮ってもらいました」とつづり、2025年12月31日放送の「第76回NHK紅白