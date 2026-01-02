◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１５年ぶりの総合優勝を目指す早大は、２区を任されたエースで主将の山口智規（４年）が日本勢トップの区間４位、２時間６分４５秒をマークし、３位で戸塚中継所を通過した。山口は「やっぱり黒田くんをずっと考えながら１１月、１２月練習してきた。勝負したかった」と、当