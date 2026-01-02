北朝鮮の金正恩総書記が2026年の新年を迎え、ロシアに派遣された軍将兵の家族らと面会していたことが分かった。朝鮮中央通信が1日付で報じた。韓国の国家情報院は、派兵に伴う北朝鮮兵士の戦死者がすでに約2000人に上ると推定しており、長期化する派兵への国内不満を抑え込む狙いがあるとみられる。報道によると、金氏は昨年末、平壌・綾羅島にある「5月1日競技場」で開かれた新年慶祝行事に出席し、ロシアに派遣された将兵の家族