初代戦隊ヒーロー『秘密戦隊ゴレンジャー』（テレビ朝日系）の放送開始から50年──。2025年を最後に「スーパー戦隊」シリーズの放送が休止となる。変身、特撮、巨大ロボットに超合金、ヒーローショーと、いつの日も子どもたちに夢を与えてきた「スーパー戦隊」の閉幕に、惜しむ声が多くあがった。【写真】『カーレンジャー』から29年ピンクレーサー役を務めた来栖あつこ（47）。『出動！ミニスカポリス』時代のレア写真も19