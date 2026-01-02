あなたは読めますか？突然ですが、「図々しい」という漢字読めますか？会話の中でよく耳にする言葉ですが、漢字で書かれると、意外と読めないという方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ずうずうしい」でした！「図々しい」とは、他人の迷惑や都合を考えず、自分の勝手な理屈や欲望を押し通そうとするさま、厚かましいさまを意味します。「図」という漢字には「はかりごと」や「たくらみ」といった意味があり、自分