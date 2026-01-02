あなたは読めますか？突然ですが、「蒲鉾」という漢字読めますか？食卓やお弁当でおなじみのあの食べ物ですが、漢字で書かれると意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かまぼこ」でした！「お正月の準備でおめでたい紅白の蒲鉾を買い出しに行く」「板にのった蒲鉾を均等な厚さに切り分ける」のように、魚のすり身を細工して蒸し上げた練り製品を表すときに使います。かつてはガマの穂に似た形をしてい