この時期になると「年末年始、久々に家族が集まるときに、将来の介護の問題について話し合ってみるといいでしょう」と言った記事が多く上がる。確かに、話せるのは理想であるが、めでたい新年の始まりの席で「将来の介護について話し合おう」と口にするのは、ぶっちゃけ難しい。2024年７月29日〜30日に介護サービス事業などを行うSOMPOケアは、全国の30〜60代の男女100名を対象に『"未来の介護"に関する調査』（※１）を行った。「