歌舞伎俳優の中村橋之助（30）が2日、東京・浅草公会堂で「新春浅草歌舞伎」（26日まで）の初日鏡開きを行った。昨年から2年連続の座頭を務め念願だった「傾城反魂香土佐将監閑居の場」などを上演する。昨年12月26日に30歳となった。この日が30代初舞台となる。「今から30年前、僕が生まれた次の月に父（中村芝翫）が新春浅草歌舞伎で座頭をしておりました。その時に舞台で、赤ちゃんの僕を抱っこする写真も残っている。そこ