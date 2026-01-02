◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）21チーム（関東学生連合はオープン参加）が出場する第101回大会の往路が、神奈川・箱根町から東京・大手町の5区間107・5キロで行われている。平塚中継所手前で、大東大にアクシデトが発生した。3区を走った菅崎大翔(1年)が、4区を託された松浦輝仁(2年)へのたすきリレーを前にふらつき、転倒した。中継所の10メートル