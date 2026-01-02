テレビ朝日は2日、25年の平均視聴率（24年12月30日〜25年12月28日）で、個人全体視聴率で、2年連続の3冠（全日、ゴールデン、プライム）達成と、世帯視聴率で3年連続の3冠を発表した。個人の全日帯（午前6時〜午前0時）3・5％、ゴールデン帯（午後7時〜午後10時）5・2％、プライム帯（午後7時〜午後11時）5・2％。世帯の全日帯は6・3％、ゴールデン帯は8・8％、プライム帯は8・9％だった。