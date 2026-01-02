テレビ朝日は2日、2025年の年間視聴率（2024年12月30日〜25年12月28日）で、個人全体視聴率で2年連続の3冠、世帯視聴率で3年連続の3冠を達成したと発表した。■個人全体全日帯（6〜24時）3.5％・ゴールデン帯（19〜22時）5.2%・プライム帯（19〜23時）5.2％2年連続の3冠を達成〇全日帯は3年連続・開局以来3回目の1位〇ゴールデン帯は2年連続・開局以来2回目の1位〇プライム帯は5年連続・開局以来6回目の1位■世帯全日帯（6〜24時