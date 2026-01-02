「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）３区で３０年ぶりの総合優勝を狙う中大がトップに立った。２位には５９秒差で城西大、３位駒大、４位早大、５位国学院大で４区に入った。５強では３連覇を狙う青学大の苦戦が続いており、首位と３分１６秒差の８位で４区に突入した。中大は１区、２区とも２位でつなぐと、３区の本間颯（３年）が先頭の城西を捉えて、先頭に。そのまま突き放して独走に持ち込んだ。