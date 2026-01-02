新年一般参賀で、集まった人たちに手を振られる天皇、皇后両陛下、愛子さま、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、悠仁さま、佳子さま＝2日午前、宮殿・長和殿天皇陛下が新年に当たり、国民から祝賀を受ける一般参賀が2日、皇居・宮殿で催された。陛下はあいさつで、昨年各地で発生した地震や大雨などの災害に触れ「多くの方々がご苦労の多い生活をされていることを案じている」とした上で「本年が穏やかで良い年となるよう願っている」と