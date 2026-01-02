女優の杏花（26）が、1日放送の日本テレビ系「元日しゃべくり007×上田と女が吠える夜と初コラボ4時間SP！！」（午前8時）に出演。占いについてのエピソードを話した。杏花は「初めて占いに行ったのが18歳くらいのときだったんですよ」。その当時、「どうしてもやりたい役のオーディションがあって」と、行った理由を話した。そこで占い師に「『ほくろを3つ、体の指定した場所に書きなさい』。次に『帝国ホテルのラウンジでお茶を