NISAに興味はあるものの、「元本割れだけは避けたい」「できるだけ安全な商品を選びたい」といった不安から、一歩を踏み出せずにいる人は少なくありません。では、投資初心者はNISAをどのように理解し、何を基準に商品選びすればよいのでしょうか。塚本俊太郎氏による著書『私が投資したNISA・iDeCoのお金、このままで大丈夫？』（インプレス）より、NISAの基本知識を紹介します。NISAで“絶対に”元本割れしない「理想の商品」は