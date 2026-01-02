待望の市販モデルの全容が明らかにホンダは、2026年1月16日に新型モデル「CB1000F SE」を発売します。CB1000F SEは、同時発表された「CB1000F」をベースに装備と仕上げを強化した上級仕様です。【画像】超カッコいい!! ホンダの新型モデル「CB1000F」を画像で見る（20枚）排気量999ccの水冷4ストロークDOHC直列4気筒エンジンを搭載し、スーパースポーツモデルのエンジンを基にしながらも、街乗りからツーリングまで幅広いシ