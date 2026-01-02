お笑いコンビ・囲碁将棋と、プロ囲碁棋士・上野愛咲美。対談の後編では、劇場や対局に立つ直前、3人がどんな状態でその時間を迎えているのかを掘り下げてみた。調子の測り方、勝負前のルーティンやゲン担ぎ、そしてキャリアの中で一度は「辞めたい」と思った瞬間まで。長く第一線に立ち続けてきた3人の、具体的なエピソードに迫った。＜前後編の後編＞ 〈画像〉“はじめての囲碁”の囲碁将棋さん、上野女流名人が指導