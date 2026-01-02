お笑いコンビ・囲碁将棋と、プロ囲碁棋士の上野愛咲美。「囲碁」というキーワードをきっかけに、3人が顔を合わせた。高校時代は囲碁将棋部だったという囲碁将棋の2人だが、実は囲碁はほとんど打てないという。しかし話し始めると、話題は自然と、キャリアの積み重ね方や、現場で何を見て判断しているのか、というところへ。まったく異なるジャンルでありながら、思わぬところで話が重なっていった。＜前後編の前編＞