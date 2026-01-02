複数人が集まって物事を決めるとき、その手段は話し合い、じゃんけん、くじ引き……などさまざまな方法がありうる。 だが、それらは突き詰めると「力による決定」か「言葉による合意」に集約される。そして、実際には多数の場面で「権力側の論理」が入り込んでいる……。そのように語るのは、哲学者の苫野一徳(とまの いっとく)氏らだ。 【画像】哲学者の苫野一徳さん本記事では書籍『本質観取の教科書』より一部を抜粋・再構成