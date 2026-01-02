【ワシントン共同】トランプ米大統領はウォールストリート・ジャーナル紙が1日に報じたインタビューで、昨年受けた健康診断を巡り、心血管と腹部のCTスキャンを実施したと明らかにした。これまでMRI検査を受けたと説明していたが、訂正した。主治医は同紙に対し、結果に異常はなかったとした。同紙によると、医師団はCTスキャンかMRI検査のいずれかを実施するとトランプ氏に事前に伝えていた。主治医はCTスキャンは「心血管系