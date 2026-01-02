MTVは12月31日（現地時間）をもって、現在も残る24時間音楽専門チャンネルの多くを順次終了する。【動画】いま見ると”最高に80年代”なロックスターCM10本この動きは10月に発表されていたもので、世界各地のチャンネルが対象となる。とりわけ英国では、MTVの5つのチャンネルが停波となる見込みだ。対象は「MTV Music」「MTV 80s」「MTV 90s」「Club MTV」「MTV Live」。音楽メディア『Consequence』によれば、2011年に開局した「M