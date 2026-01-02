サイパン島から北へ約150キロに位置するアナタハン島は、面積30平方キロの小さな島である。太平洋戦争中の昭和19（1944）年7月、サイパン島守備隊が玉砕し、アナタハンには33人の日本人が取り残された。その中にいた唯一の女性が、当時24歳の比嘉和子さんである。彼らが救出されたのは7年後の昭和26（1951）年。孤島の“女王”をめぐる殺し合いの果てに、男性は20人に減っていた。昭和史の中でもひときわ奇怪な「アナタハンの