◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１９９６年以来３０年ぶり史上最多１５度目の総合優勝を目指す中大が３区でトップに立ち、４区にタスキをつないだ。１１キロ手前で前回同区区間賞の本間颯（３年）が城西大の小林竜輝（２年）を捉え、１３キロ付近でリードを大きく広げた。中大は４区に１０月の出雲駅伝１