【全2回（前編／後編）の前編】新天皇の即位後に挙行される大嘗祭（だいじょうさい）の宮中儀式は、「天皇が神になる儀式」といわれ、口外無用の"秘儀"とされてきた。政教分離を原則とする新憲法下、平成2年11月の「平成の大嘗祭」では、国費負担を巡って国論が二分。初めてその全貌が明かされる運びとなる。【斉藤勝久/ジャーナリスト】