◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）「箱根駅伝」の往路が新春2日目の東京・大手町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間107.5キロにわたるレースで神奈川・箱根町のゴールを目指している。30年ぶりの総合優勝を目指す中大が3区を終えてトップに立った。昨年も3区で区間賞を獲得した本間颯（3年）がトップの城西大と43秒差でたす