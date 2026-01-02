俳優の長澤まさみ（38）が1月1日、結婚を発表した。東宝芸能の公式サイトに掲載された。お相手は、映画監督の福永壮志氏（43）。元日の吉報に、喜びの声が広がっている。【画像】長澤まさみ結婚→磐田市、カルピス、スーパードライが祝福長澤の地元・磐田市広報担当のXアカウントは「磐田市出身の長澤まさみさんがご結婚を発表されました」と指輪の絵文字を添え、「おめでとうございます」と祝福。草地ひろあき市長も自身のXを