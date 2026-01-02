旦那さんの行動に不審な点があると、浮気を疑ってしまいますよね。証拠集めが思うようにいかない場合、こちらから仕掛ければ早いと考える人もいるようです。しかし、その結末は予想外の展開になったようで……？今回は、浮気を疑ったことを反省した話をご紹介いたします。夫の気持ちを知って反省「夫が浮気しているような気がして、証拠探しをしたけど掴めず。でも証拠がないと慰謝料の請求ができないので、どうにかして浮気現場