ゴディバ ジャパンは、2026年の干支「午（うま）」をテーマにした「ゴディバ ニューイヤー コレクション」を12月19日から販売中。また、サブレショコラは12月26日から販売開始しています。お年賀としてもぴったりなスイーツ2026年の干支「午」をデザインした限定コレクション「ゴディバ ニューイヤー コレクション」が販売中。新年の挨拶にもぴったりのラインアップです。●ゴディバ ニューイヤー コレクション アソートメント2026