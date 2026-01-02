名古屋グランパスは2日、北海道コンサドーレ札幌からMF高嶺朋樹を期限付き移籍で獲得したことを発表した。期限付き移籍の期間は明治安田J1百年構想リーグが行われる2026年6月30日までとなる。“ミシャ式”を熟知する、Jトップクラスのボランチが到着した。攻守両面で高水準の能力を有する高嶺は、1997年12月29日生まれの現在28歳。札幌のユース出身で筑波大学を経て、2020年にトップチームに入団。当時指揮を取っていたミハイ