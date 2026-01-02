チェルシーに所属するイングランド代表FWラヒーム・スターリングに対し、フルアムやウェストハムが興味を示しているようだ。1日、イギリスメディア『talkSPORT』や移籍市場に詳しいフロリアン・プレッテンベルク氏が伝えている。現在31歳のスターリングは、2022年7月にマンチェスター・シティからチェルシーに移籍。2022−23シーズンは公式戦38試合9ゴール4アシスト、2023−24シーズンには公式戦43試合10ゴール11アシストとい